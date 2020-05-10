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Haber Giriş: 10.05.2020 - 00:33,Son Güncelleme:

Alman ekibi Dynamo Dresden'de corona virüsü şok! 14 gün karantina...

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Alman ekibi Dynamo Dresden'de corona virüsü şok! 14 gün karantina...
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Bundesliga 2 takımlarından Dynamo Dresden takımında iki tane pozitif vaka rastlanınca takım 14 günlük karantinaya alındı

Almanya 2. Bundesliga ekibi Dynamo Dresden'de iki tane koronavirüs vakası çıktığı kulüp tarafından duyuruldu.

Kulübün spor direktörü Ralf Minge, tüm takımı 14 günlük karantina sürecine alındığını açıkladı.

Dynama Dresden yeniden başlayacak ligde 17 Mayıs 2020 tarihinde deplasmanda Hannover ile karşılaşacaktı.

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