Alisson Becker yine vaftiz töreninde! 2020'de yediği golden çok ruh kurtardı...

Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de zirvenin mutlak hakimi olan Liverpool'un başarılı kalecisi Alisson Becker, son günlerde maneviyatıyla manşetleri süslüyor.

Ocak ayında takım arkadaşı Roberto Firmino'nun vaftiz edildiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan başarılı eldiven, bu kez de Manchester United forması giyen vatandaşı Fred'in eşi Monqiue Salum'un vaftiz edildiği törende boy gösterdi.

Hem Natalia hem de Roberto Firmino'nun vaftiz edildiği ayini kendi evinin havuzunda düzenleyen Alisson Becker'e ülkesinde 'sofu' yakıştırması yapıldı.

KURTARDIĞI RUH, YEDİĞİ GOLDEN FAZLA

Öte yandan Daily Mail, Alisson Becker'in son 2 ayda düzenlediği vaftiz törenlerine ilişkin esprili bir istatistik çıkardı.

Gazetede, Brezilyalı eldivenin 2020 yılında yediği gollerin, kurtardığı ruhlardan az olduğu belirtildi.

Alisson Becker, 2020 yılında yalnızca 2-1 kazanılan Wolverhampton maçında kalesini gole kapatamadı.

Ancak aynı süreçte Roberto Firmino ve Monqiue Salum olmak üzere medyaya yansıyan en az iki kişi için vaftiz töreni düzenledi.





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