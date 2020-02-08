MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAli Tandoğan: "3 puandan başka düşüncemiz yok..."
GeriFutbol Ali Tandoğan: "3 puandan başka düşüncemiz yok..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Ali Tandoğan: "3 puandan başka düşüncemiz yok..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Tandoğan: "3 puandan başka düşüncemiz yok..."

TFF 1. Lig’de Play-Off yarışı veren Altay yarın evinde düşme hattında yer alan Boluspor’la karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

Maçın biletleri VIP 100, numaralı tribün 25, maraton ve misafir kale arkası tribünleri 15 TL’den satışa sunuldu.

Kappel’in cezasının sona erdiği İzmir ekibinde eksik yok.

Ligde Altay 28 puanla 6’ncı sırada, Boluspor ise 15 puanla 17’nci basamakta yer alıyor.

İlk 6’daki yerlerini korumaları için Boluspor’u mağlup etmeleri gerektiğini dile getiren teknik direktör Ali Tandoğan, "3 puandan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

Altay’ın muhtemel 11’i şöyle;

"Cihan - Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Adamu, Yılmaz, Putsila, Kerim, Turgut, Paixao"

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan Süper Lig maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Ali Tandoğan: 3 puandan başka düşüncemiz yok...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle