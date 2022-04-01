Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ali Fatinoğlu’ndan Galatasaray Divan Başkanlığı’na ’nakit akım tablosu" dilekçesi

#Galatasaray#Ali Fatinoğlu#Galatasaray Seçim
Ali Fatinoğlu’ndan Galatasaray Divan Başkanlığı’na ’nakit akım tablosu dilekçesi

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlığa aday olduklarını açıklarken, Ünal Aysal seçime girmeyeceğini beyan etti. Dursun Özbek kanadı sessizliğini korurken önemli bir hamle Ali Fatinoğlu’ndan geldi.

Haberin Devamı

 Daha önceki seçimde başkanlık için adaylığını koyan Galatasaray Genel kurul üyesi Ali Fatinoğlu, kulübün tüm mali raporlarının ve özellikle nakit akım tablosunun şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi. Bu konuda Başkan Burak Elmas ve Remzi Sanver’den bilgi isteğini ancak sonuç alamadığını belirten Ali Fatinoğlu bugün divan başkanlığına giderek dilekçe verdi. 

İşadamı kimliği ile büyük başarılara imza atan, 7 adet fabrikada forklift, kombi, radyatör, plastik borular, cam temperleme makinesi, jakuzi ve duşakabin gibi ürünler üreten, İngiltere, Macaristan ve Cezayir’de şirketleri bulunan Ali Fatinoğlu, Sanıca markası olarak Ticaret Bakanlığı-TİM-Dünya Gazetesi tarafından 2020 yılı sınır tanımayan İhracat Şampiyonu ödülünü aldıklarını hatırlatarak, Galatasaray’ı da mali ve sportif açıdan düzlüğe çıkarabileceklerini ancak bunun için önce yönetimin  raporları iletmesi gerektiğini söyledi. Fatinoğlu bugün Galatasaray Kulübü Divan Başkanlığı’na genel kurul ve divan üyeleri Nusret Işıldaksoy ve Murat Akalın ile giderek dilekçe verdi ve "Raporların verilmesi durumunda yapacağımız inceleme sonunda başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağımızı duyuruyorum" dedi.

Fatinoğlu’nun yazılı açıklaması şu şekilde oldu:

"Büyük Galatasaray camiasının dikkatine sunarım. Şanlı tarihimizde yeşil çimler üzerinde sayısız başarılara imza atmış Galatasarayımız, maalesef son yıllarda idari anlamda aynı başarıları gösterememektedir. Geldiğimiz noktada, kulübümüzün gelecek yıllardaki kaderini belirleyecek bazı tercihler yapmak zorunlu hale gelmiştir. Değerli başkan Burak Elmas yönetiminin idari olarak ibra edilmemesi, bir olağanüstü seçimi zorunlu kılmıştır. Tam da bu aşamada spor yasasının meclisten geçmiş olması, kulübümüzün yönetimine talip olmayı düşünen değerli üyelerimizin bazı bilgilere erişimini önemli hale getirmiştir. Bu gerekçeyle, kulübümüzün ilgili kurullarının bugün itibariyle tüm mali raporları, özellikle Nakit Akım Tablosunu yönetime talip olma niyetindeki değerli Galatasaraylılar’a paylaşılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla, yönetime talip olma niyetindeki tüm isimlerle - talep gelmesi halinde - gerekli bilgi ve belgelerin paylaşılması gerektiğinin altını çizerim. Kulübün raporlarını tarafıma iletmeleri halinde, ekibimle birlikte yapacağımız inceleme sonunda, başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağımızı duyuruyorum. Bu kritik sürecin Galatasarayımız için hayırlı olmasını dilerim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Ali Fatinoğlu#Galatasaray Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay