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Alfons Groenendijk: "Herkesi rahatlatan 3 puan oldu"

#Antalyaspor#Alfons Groenendijk#Sivasspor
Alfons Groenendijk: Herkesi rahatlatan 3 puan oldu

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Sivasspor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı ligde rahatlayan bir pozisyona girdiklerini belirtti. Frikikten galibiyet golünü kaydeden Fernando’dan övgü ile bahseden Groenendijk, "Bu tip maçlarda özel an ve özel oyunculara ihtiyaç vardır. Ne mutlu bize ki bizde öyle bir oyuncu var" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlenmdiren Antalyaspor Teknik Sorumlujsu Alfons Groenendijk, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ve ligde rahat bir pozisyona geldiklerini söyledi. Groenendijk, "Belki en iyi iç saha maçımızı oynadık diyemeyebiliriz ancak genel anlamda hedefimiz 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyuz. Normalde iç sahada topu tutup, yaptığımız hücumlarla maçları kazandığımız bir görüntü veriyorduk, maalesef bugün bunu başaramadık. Ancak sonuçta önemli olan 3 puanı aldık" şeklinde konuştu.

"Ne mutlu bize"

Galibiyet golünü getiren Fernando Martins’ten övgüyle bahseden Groenendijk, "Bu tip maçlarda özel an ve özel oyunculara ihtiyaç vardır. Ne mutlu bize ki bizde öyle bir oyuncu var. Fernando çok kritik bir anda çok güzel bir frikik golüyle bize 3 puanı getirdi. Ligdeki sıralamamız ve rahatlamamız açısından çok önemli bir galibiyet elde ettik. Hoca ekibinden tutun, oyuncu gurubundan, kulüpteki herkesi rahatlatan bir 3 puan oldu. Tabi daha iyi oynayabiliriz. Eksikliklerimizi değerlendirip Başakşehir maçına artan performansımızı yansıtmak ve yanılmıyorsam son 6 maçta tek bir gol yedik. Defansif anlamda bu şekilde Başakşehir karşısına çıkacağız. Umarım istediğimiz sonuçları oradan da alabiliriz" ifadelerini kullandı.

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#Antalyaspor#Alfons Groenendijk#Sivasspor

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