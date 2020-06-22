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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Alexis Prince, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!

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Alexis Prince, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Alexis Prince'i kadrosuna kattı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prince ile 1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Oyuncunun Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) tecrübesine sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "1,88 boyunda olan Alexis Prince kısa ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon yine Türkiye'de Adana Basketbol forması giyen oyuncu 25 sayı, 9,5 ribaunt, 6 asist ortalamaları tutturmuştu. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağını inandığımız oyuncumuza hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Alexis Prince, Hatay Büyükşehir Belediyesporda

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