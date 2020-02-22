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GeriFutbol Alexander Sörloth'un golü için Beşiktaş'tan faul isyanı!
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Haber Giriş: 22.02.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Alexander Sörloth'un golü için Beşiktaş'tan faul isyanı!

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Alexander Sörloth'un golü için Beşiktaş'tan faul isyanı!
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Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta konuk ekibin attığı gol için sahada faul itirazları yapıldı. VAR incelemesinin ardından Alexander Sörloth'un golü geçerli sayıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, konuk 5. dakikada Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un golüyle öne geçti.

Golün öncesinde Sörloth pres yaparak topu Atiba'dan kaparken, siyah beyazlılar pozisyonun faul olduğu itirazında bulundu.

VAR odasında pozisyon inceledi ve Norveçli yıldızın golü geçerli sayıldı.

Alexander Sörlothun golü için Beşiktaştan faul isyanı

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