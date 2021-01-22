Alexander Sörloth'tan son dakika kararı! Beşiktaş, Galatasaray derken transfer...

Alexander Sörloth Beşiktaş veya Galatasaray'a gelecek mi? Geçen sezon Trabzonspor'da fırtınalar estiren Alexander Sörloth bu performansı sonrası 20 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

Norveçli golcü performansıyla Bundesliga'da beklentilerin altında kaldı. İsmi ocak ayı transfer dönemi için Beşiktaş ve Galatasaray ile anıldı.

Ocak'ta ayrılmak istemiyor

Sörloth'a yakın kaynaklar golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kesin olarak Leipzig'de kalmak istediğini belirtiyor. Fanatik'in haberine göre; Norveç ile EURO 2021'e katılacak 25 yaşındaki golcü şimdilik ayrılığını düşünmüyor.

Galatasaray ve Beşiktaş nabız yoklamıştı

Forvet arayışı sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş Sörloth'u 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak için menajerine şartlarını sormuştu. Sörloth'un red cevabının ardından iki Süper Lig devi farklı alternatiflere yönelmişti.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü bu sezon Leipzig ile 18 maçta sadece 2 gol atabilmişti.

Beşiktaş'ta rota Hulk

Mesut Özil’in Türkiye’ye gelmesinin ardından Beşiktaş da bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ dün Karagümrük maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulunarak, “Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk’la bir temasımız oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz.” diye konuştu.

Galatasaray da Zaza sesleri

Transfer çalışmalarında devam eden Galatasaray, forvet transferini Torino'dan Simone Zaza ile kapatmak istiyor.. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başından beri Serie A ekibi Torino'da forma giyiyor.

Temmuz 2019'da La Liga ekibi Valencia'dan Torino'nun yolunu tutan Zaza, bir önceki sezon da kiralık olarak Torino'da forma giymişti. İtalyan ekibi Torino, Zaza'yı kadrosuna katmak için 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 4 milyon Euro olan Zaza, Torino formasıyla 2,5 sezonda 72 maça çıktı ve 15 gol 9 asist üretti.

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