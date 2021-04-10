Alexander Sörloth fırtınası! Leipzig formasıyla bir ilki başardı

Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Werder Bremen ikle karşılaştı. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Leipzig'de Alexander Sörloth, gösterdiği performansla ilk 45 dakikalık bölüme damga vurdu.

Dani Olmo'nun 23. dakikada 1-0 öne geçtiği mücadelede Norveçli golcü Sörloth, 32 ve 41. dakikalarda fileleri havalandırarak takımının ilk yarıyı farklı skorla önde tamamlamasını sağladı.

BU SEZON BİR İLKİ BAŞARDI

Sezon başında beklenen performansı sergileyemeyen eski Trabzonsporlu Sörloth, son haftalardaki etkisiyle takımına büyük katkı sağladı. Norveçli forvet, çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Alexander Sörloth ayrıca, bu sezon Leipzig formasıyla bir Bundesliga maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

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