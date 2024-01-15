Alexander Djiku'nin golü Gana'ya yetmedi

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Fidlişi Sahilleri’nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nın ikinci gününde A Grubu’nda Nijerya ile Ekvator Ginesi karşı karşıya geldi.

B grubunda ise Mısır – Mozambik ve Gana – Yeşil Burun Adaları maçları oynandı. A Grubu’nda Nijerya ile Ekvator Ginesi, Alassane Ouattara Stadyumu’nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.

Bu mücadelede Nijerya’nın golünü 38’inci dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ekvator Ginesi’nin golü ise 36’ncı dakikada Iban Salvador’dan geldi. 1-1 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel 83’üncü dakikada oyuna dahil olurken; Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu, 90+4’üncü dakikada oyuna girdi.

B Grubu’nun ilk maçında Mısır ve Mozambik arasında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Felix Houphouet-Boigny Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Mısır’ın gollerini 2’nci ve 90+7’nci dakikada Mostafa Mohammed attı. Mozambik’in golleri 55’inci dakikada Witi Quembo ve 58’inci dakikada Clesio’dan geldi. Trabzonspor’un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, bu maçta 63 dakika sahada kalırken Pendikspor’un golcüsü Ahmed Hassan 84’üncü dakikada oyuna dahil oldu. 1’inci Lig ekibi Bandırmaspor’un Mozambikli savunmacısı Edson Mexer ise 90 dakika görev yaptı.

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GARRY RODRIGUES’İN GOLÜ YEŞİL BURUN ADALARI’NA GALİBİYETİ GETİRDİ

B Grubu’nun diğer maçında Gana ile Yeşil Burun Adaları, Felix Houphouet-Boigny Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Yeşil Burun Adaları bu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Yeşil Burun Adaları’na galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Jamiro Monteiro ve 90+2’nci dakikada MKE Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku’nun 56’ncı dakikada attığı gol ise Gana’ya yetmedi.

Öte yandan Gana’da Fenerbahçeli Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken; Yeşil Burun Adaları’nda Fatih Karagümrük’te oynayan Ryan Mendes, 68’inci dakikada yerini MKE Ankaragücü’nde forma giyen Garry Rodrigues’e bıraktı.