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GeriFutbol Alex Song: Barcelona'da fazla oynamamak umrumda değildi, çünkü milyonerdim
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Alex Song: Barcelona'da fazla oynamamak umrumda değildi, çünkü milyonerdim

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Alex Song: Barcelona'da fazla oynamamak umrumda değildi, çünkü milyonerdim
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Barcelona ve Arsenal'in eski oyuncusu Alex Song, futbolculuk dönemiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Kamerunlu yıldız "Barcelona'ya geldiğimde bana fazla oynamayacağımı söylediler. Umrumda değildi, çünkü milyonerdim" dedi.

Söze Arsenal günleriyle başlayan Alex Song, "Arsenal'daki 8 yılımda parayı pahalı yemeklere, gezilere ve tatillere döktüm. Bu 8 yılda bankadaki hesabımda 100 bin Pound bile biriktiremedim" dedi.

'İlk zamanlar haftada 15 bin Pound kazanıyordum' diyen Kamerunlu yıldız, "İlk profesyonel kontratımı imzaladım ve antrenmana geldiğimde Thierry Henry'yi gördüm. Bedeli ne olursa olsun, onunla aynı arabaya ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ancak 2 ay sonra paranın çok hızlı bittiğini gördüm ve daha düşük bir ara baktım" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAMAK UMRUMDA DEĞİLDİ, MİLYONERDİM"
Song, Arsenal'dan Barcelona'ya transfer sürecini ise "Sözleşme imzalarken Barcelona sportif direktörü bana fazla oynamayacağımı söylemişti. Umrumda değildi, çünkü milyonerdim" sözleriyle anlattı.

Alex Song: Barcelonada fazla oynamamak umrumda değildi, çünkü milyonerdim

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