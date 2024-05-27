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Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

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#Alex De Souza#Süper Lig#Antalya
Alex de Souzanın Türkiyeye geliş tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 22:37

Antalyaspor’un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza yarın akşam Antalya’ya gelecek.

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Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile prensipte anlaştıklarını duyurmuştu. Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza’nın yarın akşam saat 21.30'da Antalya’da olacağı bilgisi paylaşıldı. Brezilyalı teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor. Alex de Souza’nın Antalyaspor’da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.

Alex'in 29 Mayıs Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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#Alex De Souza#Süper Lig#Antalya

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