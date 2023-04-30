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Alex de Souza için işler yolunda gitmiyor! Yollar ayrılabilir...

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#Alex De Souza#Avai FC#Brezilya Serie B
Alex de Souza için işler yolunda gitmiyor Yollar ayrılabilir...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 11:44

Ülkesinde teknik direktörlük kariyerine başlayan Alex de Souza, Ocak ayından bu yana çalıştırdığı Avai FC’de beklentilerin altında kaldı. Avai FC yönetimi, takımdaki geleceği tartışılmaya başlanan 45 yaşındaki teknik direktörün görevine son vermeyi düşünüyor.

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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri beklentilerin altında devam ediyor.

Goal BR'de yer alan ve Fanatik'in derlediği habere göre 2021 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Alex de Souza'nın antrenörlük kariyerindeki ikinci takımı olan Avai FC ile gösterdiği performans, yönetim tarafından yeterli bulunmazken takımdaki geleceği ciddi şekilde tartışılıyor.

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17 MAÇTA 6 GALİBİYET

Ocak ayında göreve getirilen Alex de Souza, yaklaşık 5 aylık süreçte 17 maça çıkarken söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Yönetim ise bu sonuçların takımın hedefleri için yetersiz olduğunu düşünüyor. Genç teknik direktörün öğrencileri bu süreçte 22 gol atarken kalesinde de 22 gol gördü.

KRİTİK VILA NOVA MAÇI

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Avai FC yönetimi, takımın gidişatından memnun olmasa da henüz genç antrenör hakkında resmi bir karar almadı. Alex de Souza’nın takımdaki geleceğinde Serie B dördüncü turunda Vila Nova ile oynanacak maç kritik bir rol oynayacak.

SAO PAULO U20'DE BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U-20 takımını çalıştırarak başladı. 19 maç sonunda 2.11’lik puan ortalamasıyla antrenörlük kariyerine iyi bir başlangıç yapan Brezilyalı, 28 Ekim’de görevinden ayrılmış ve geçtiğimiz ocak ayının başında Serie B takımlarından Avai FC’nin başına geçmişti.

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#Alex De Souza#Avai FC#Brezilya Serie B

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