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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Aleksandar Boricic yeniden CEV başkanlığına seçildi

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Aleksandar Boricic yeniden CEV başkanlığına seçildi
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) başkanlığına yeniden Aleksandar Boricic seçildi.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen genel kurulda başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Sırp Boricic, 36 üye federasyonun oyunu alarak 4 yıl daha başkanlık yapmaya hak kazandı. Estonyalı aday Hanno Pevkur ise 19 oyda kaldı. Boricic, 2015'ten bu yana CEV başkanlığı görevini yürütüyor.

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