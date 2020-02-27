Alba Berlin ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan basket maçı için geri sayım devam ediyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı Alba Berlin ile Anadolu Efes maçı canlı olarak izlenebilecek. Peki, Alba Berlin Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ALBA BERLİN ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 26. Hafta mücadelesinde Alba Berlin, Anadolu Efes'i konuk edecek. 27 Şubat Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber'den şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

THY Avrupa Ligi'nde bugün Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, galibiyet için ribauntlara dikkat etmeleri ve iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, "Alba Berlin, İstanbul'da oynadığımız maçta bizi çok zorlamıştı. Bu sezon en çok sayı yediğimiz takım. Rakibimiz, tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir ekip. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin." ifadelerini kullandı.



Lacivert-beyazlı ekibin ABD'li oyuncusu James Anderson ise güzel bir atmosferde, kadrosunda çok sayıda tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı mücadele vereceklerini kaydederek, "Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalı, topa sahip olmalı ve play-off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.