Alaves ve Baskonia'dan sağlık kuruluşlarına ekipman yardımı!

Kulüplerden yapılan açıklamada, İspanya'nın Bask bölgesindeki sağlık kuruluşlarına 166 bin koruyucu maske, 100 bin çift eldiven, 93 bin koruyucu önlük ve 2 bin 400 koruyucu gözlük olmak üzere 361 bin 400 adet ekipman gönderildiği belirtildi.

Sağlık kuruluşlarına temin edilen ekipmanların bedelinin yaklaşık 800 bin avro olduğu ifade edildi.





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