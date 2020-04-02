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GeriFutbol Alanyaspor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Alanyaspor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek!

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Alanyaspor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek!
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Aytemiz Alanyaspor, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek verdiğini açıkladı.

Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin lira katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspordan Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin lira destek

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