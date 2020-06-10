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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Alanyaspor'dan hatıra bileti

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Alanyaspor'dan hatıra bileti
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Aytemiz Alanyaspor koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı için hatıra bileti satışa çıkardı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takıma destek olmak için tüm taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletleri, Alanyaspor Store'da bugün 30 TL'den satışa sunuldu.

Alanyaspordan hatıra bileti

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