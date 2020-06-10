Alanyaspor'dan hatıra bileti

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takıma destek olmak için tüm taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletleri, Alanyaspor Store'da bugün 30 TL'den satışa sunuldu.

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...