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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2020 - 22:42,Son Güncelleme:/

Alanyaspor'dan Galatasaray paylaşımı!

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Alanyaspor'dan Galatasaray paylaşımı!

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi.

Akdeniz temsilcisi, ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla yarı final biletini cebine koyarken maçın ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Alanyaspor, kulübün resmi Twitter hesabından 'görev tamam' paylaşımı yaptı. Söz konusu paylaşım, taraftarlardan büyük ilgi gördü.


 

Alanyaspordan Galatasaray paylaşımı

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