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Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Alanyaspor'da koronavirüs testleri negatif

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Alanyaspor'da koronavirüs testleri negatif
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Aytemiz Alanyaspor’da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testlerde futbolcuların sonuçları negatif çıktı.

Turuncu-yeşilli takımdaki futbolcular, teknik ekip ve görevli personel 3 günlük izinin ardından Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde korona virüs testine tabii tutuldu. Kulüp doktoru İsmail Yetkin tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize izin dönüşünde uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır” denildi.

Alanyasporda koronavirüs testleri negatif

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