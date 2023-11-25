Alanyaspor'da Fatih Tekke'den istifa sinyali: Çok başarısızım

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'a 4 golle mağlup olan Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalar yaptı.

Kötü bir gidişat içinde olduklarını ve alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu belirten Fatih Tekke, "Kötü başlangıç.. Ardından bu maç... 15 gün çalıştık. Şu ana kadar çalışmalarımı, araştırmalarımı kendi geliştirme çabalarımı check etme görüntüsü var. Bizim olduğumuz takımlarda düzen olması gerekirken, bugün ciddi üzüldüğüm düzensizlik oldu. Tüm bunlar benim moralimi bozdu. Bu benim ve ekibimin tarzı değil. Biz düzenli olmak zorundayız. Galatasaray ile oynamak kolay değil. Ancak ondan bağımsız olarak bu düzen sağlayamıyorsak, bu sorumluluk bana ait. Bu takım 8 yıldır çok önemli şeyler başardı. Biz de kendi hayallerimizi bir üst seviyeye taşıyabilmek için geldik. Sanırım 8 gol yedik, gol atmış değiliz. Alanyaspor'a zarar vermek için değil, kendimizi ve kulübü bir ritme sokmak için buraya geldik. 15 günde bu düzensizliği kabul edemem. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım! Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir. Skordan bağımsız bu düzensizliği kabul edemem. Düzensizlik 8-9 yıllık çalışmalarımı check etme durumuna geldi, bunu düşüneceğim. Veda konuşması değil, pes etmem mümkün değil! Yeni bir hoca, yeni bir heyecan gelmesi lazım. Ama bir camianın çalışanısınız, insanlara ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğini göstermek zorundasınız. Güvensizlik oluşabilir. Ben de check edeceğim. Üzüldüğüm maç oldu. İstanbulspor'da geçen sene yaptığımız güzel şeyleri bu 3 maçta kenara atamam. Ancak check etmek ve düzeltmek gerebilir. Bu bazen iyi olur. Düşüneceğim... İçeride bu konuşmayı yapıp yapmamayı düşündüm. Bunu nasıl düzelteceğimi düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

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"OLUMLU SÖYLEYECEĞİM CÜMLEM YOK"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Benim adıma değerlendirme yapmak kolay değil. Olumlu söyleyeceğim cümlem yok. Galatasaray’ı tebrik ederim. Maçın skoru farklı da olabilirdi. Gol de atabilirdik. Daha fazla da yiyebilirdik. Galatasaray’ın kontrolünde geçen bir maç oldu. 9-10 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Geçen seneye kadar şu ana kadar tırnaklarımızla kazıyarak gelmeye çalışıyoruz. Geçen sene İstanbulspor’daki ekibimle Alanyaspor’a gelme amacımız olması gerek seviyeye getirmekti. Bunun için kendim, ekibimle beraber izin yapmadan, 1 kez Alanya’nın dışına çıkarak, 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Kendi değerlendirmem bu. Amacım bir takımı düzenli hale getirmek. Bugün beni en çok üzen şey o düzensizlik. Tüm sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Burası ilçe takımı ama iyi işler yapmış bir takım. Amacımız kötü hale getirmek değil, daha iyi hale getirmek. Bunun değerlendirmesini yapamayacağım. Moralim çok iyi değil. Alanyaspor camiasından özür dileriz. Pes etmek diye bir konum olmaz. Çok ciddi zaman harcıyoruz. Galatasaray’a bu ambiyansta yenilmek çok absürt bir durum değil. 25 gün oldu, daha iyi olması gerekirken daha iyi olmadı. Kendim ve ekibimi başarısız değil çok başarısız buluyorum. Bunu değerlendireceğim" şeklinde konuştu.



"NEDEN BÖYLE OLDUĞUNU DÜŞÜNECEĞİM"

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Bu açıklamaların istifa kararıyla ilgili olup olmadığı konusundaki bir soruya Tekke, "Neden böyle olduğunu, bunun çözümünü bulabilir miyiz diye düşüneceğim. İstifa edeceksem derim. Bazı durumlarda doğru zannettiğiniz şey yanlış olabilir. Biraz düşündükten sonra, beraber konuştuktan sonra 2 maç sonrasında 9 yıllık tırmalayarak geldiği yeri bırakma isteğimde değilim. Ben aile gibi ortamda her durumda savaşmak isteyen bir insanım. Bugünkü bu düzensizlik, bu cümlelerimi bana söyletti. Bunu gerçekten düşüneceğim" diye cevap verdi.

Düzensizliğin sebebinin kulüpte aşırı derecede bir rahatlık olduğunu ifade eden Fatih Tekke, “Tüm kulüp açısından diyorum. Bu kadar rahat davranamayız, davranmamalıyız. Ama benim çalıştığım her kulüpte bu kısa sürede bile düzen oluşuyordu” ifadelerini kullandı.