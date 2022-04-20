Canlı Anlatım: Alanyaspor Sivasspor maçı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Alanyaspor: 1

Sivasspor: 1

Goller: 6' Emre Akbaba, 32' Yatabare

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Novais, Efecan, Umut, Emre, Tayfur, Eduardo.

Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Kupada 4. randevu

Sivasspor ile Alanyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 defa Sivasspor, 1 kez de Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kupada oynanan müsabakalarda Sivasspor 5 defa rakip fileleri havalandırırken, Alanya temsilcisi de 3 gol attı.

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Sivasspor nasıl geldi?

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. Turda MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor mücadelesini 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karagümrük’ü 1-0’la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

Alanyaspor kupaya 4. turdan başladı

Alanyaspor, kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Osmaniye FK’yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. Tur’da Mardin 1969’u 5-0 yenerek tur atladı. Alanya ekibi, son 16 turunda ise Adana Demirspor karşısında 4-2 galip gelerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise Gaziantep FK’yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Ali Şansalan yönetecek

Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

Alanyaspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Sivasspor maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.