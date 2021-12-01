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Alanyaspor Osmaniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor#Osmaniyespor
Alanyaspor Osmaniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmalarında bugün Alanyaspor ve Osmaniyespor karşı karşıya geliyor. Kazanan takım adını bir üst tura yazdıracağı mücadelede gözler maç saatine çevrildi. Peki, Alanyaspor Osmaniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte canlı yayın bilgileri

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmaları, devam ediyor. Alanyaspor Osmaniyespor ile Bahçeşehir Okulları Stadı'nda bugün karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçlarında Spor Toto Süper Lig'den önemli takımlar bu etapta yer alacak. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Alanyaspor Osmaniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR OSMANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Osmaniyespor maçı 17:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

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#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor#Osmaniyespor

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