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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmaları, devam ediyor. Alanyaspor Osmaniyespor ile Bahçeşehir Okulları Stadı'nda bugün karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçlarında Spor Toto Süper Lig'den önemli takımlar bu etapta yer alacak. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Alanyaspor Osmaniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR OSMANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Osmaniyespor maçı 17:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak