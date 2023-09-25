Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler tüm kulvarlarda galibiyet serisini 12'ye çıkardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Alanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.

SÜPER LİG'DE 5'TE 5

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.Bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yapan Fenerbahçe, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can Kahveci'nin şovu sürerken karşılaşmada da ilkler yaşandı.

Haberin Devamı

İRFAN CAN KAHVECİ BİR KEZ DAHA SAHNE ALDI

Alanya'daki maçın 43. dakikasında ağları havalandıran İrfan Can Kahveci, hem takımına galibiyeti getirdi hem iyi formunu sürdürdü. Milli oyuncu, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca daha önce 6 gol pası vermişti.

ALANYA'DA İLKLER YAŞANDI

Opta'nın verilerine göre; Alanyaspor filelerini havalandıran İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı (vs Alanyaspor & Antalyaspor).

Ayrıca Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de bu deplasmanda ilk kez üst üste üç galibiyet aldı. Süper Lig'de 5'te 5 yapan sarı-lacivertliler, tarihinde üçüncü kez bir sezonda çıktığı ilk beş maçtan galip ayrıldı. En son bunu 2009-2010 sezonunda başarmıştı.

Ev sahibi takım ise Süper Lig tarihinde en az şut çektiği (2) ve en düşük gol beklentisi değerinde kaldığı (0.08 xG) maçı Fenerbahçe karşısında oynadı.

UĞUR MELEKE: GÜNÜN ŞİFRESİ ORTA SAHALARIN HÜCUM KATKISI

Tüm tehlikeli pozisyonların içinde orta üçlü İsmail-Fred ve Szymanski vardı. Bu üçlü skor 1-0’ken de vites küçültmedi.

Haberin Devamı

F.Bahçe hafta içinde Nordsjaelland karşısına Crespo’lu, King’li, Kent’li, Mert’li, Batshuayi’li bir kadroyla çıkınca kamuoyunun büyük kısmı şaşırdı haliyle. Dzeko’suz, Tadic’siz, İrfan’sız, Szymanski’siz o kadro belki yetenek toplamı olarak bir tık eksikti, ama sert presiyle fark yarattı Danimarka ekibi karşısında. Nordsjalleand’ın genç defans hattına sürekli önde baskı yaptılar, zaten ikinci golü de doğrudan hücum presle bulup fişi çektiler.

7 KiŞiLiK SERT ROTASYON

İsmail Kartal Alanya’da da 7 kişilik sert bir rotasyonla başlattı takımını. Bu kez sahadaki amiral sayısı artmıştı, koşucu birkaç oyuncunun yerini üretenler almıştı. İlk 45 dakikada topa sahip olsalar da çok fazla net pozisyon bulamadılar. Lâkin bulduklarının da şöyle bir ortak özelliği söz konusuydu: Tüm tehlikeli pozisyonların içinde orta üçlü İsmail-Fred ve Szymanski vardı. 13’te Fred araya oynadı, Szymanski atamadı. 27’de Dzeko’nun pozisyonunda pas yine Szymanski’den geldi. 43’teki golde de pozisyonu başlatan İsmail, hava topunu alan Szymanski idi. İrfan’ın golü de Polonyalı’nın indirdiği topun ardından geldi.

Haberin Devamı

Bu üçlü skor 1-0’ken de vites küçültmediler. F.Bahçe’nin tamamlayamadığı hücumların dönüşünde geri kazanma konusunda iyi bir akşam geçirdiler. Hafta içinde Nordsjaelland önünde iki asist yapan Fred, dün de iyi çizgisini sürdürdü. 49’da bir şut denedi. 56’da Dzeko’nun kafasında ortayı yaptı. 58’de de soldan bindirip Szymanski’yi pozisyona soktu. Fred yavaş yavaş saha içi yöneticiliğini ele alıyor Fenerbahçe’de.

BEŞiKTAŞ’IN TAM DA iHTiYACI BUYDU

Aslında Beşiktaş’ın da bu sezon tam olarak ihtiyacı buydu: Orta üçlüden hücum katkısı. Dün gündüz saatlerinde Kayseri önünde Salih’in asisti Oxlade Chamberlain’in koşusuyla gelen gol, siyah-beyazlılar için çok önemli. Arsenal’dayken bir kanat hücumcusu olan Oxlade, Liverpool’da merkez orta saha oyuncusuna dönüşmüş ve zaten bu ekstra koşularıyla fark yaratmıştı. Beşiktaş’ta orta üçlünün ceza alanına attığı adım, hücum, asist ve gol katkısının artması siyah-beyazlıların performansı için anahtar şu anda.

Haberin Devamı

ENGİN KEHALE: FENERBAHÇE DNA'SINA DÖNDÜ

Topa sahip olan, oyuna hükmeden ve bireysel kaliteden güç alan bir yapıya büründü.

Daha sezonun çok başındayız, keskin yorumlar yapmak için biraz erken fakat Fenerbahçe’nin oyununun sanırım en temel özelliği şu:

Fenerbahçe DNA’sına döndü. Topa sahip olan, oyuna hükmeden ve bireysel kaliteden güç alan bir yapı. Alanyaspor karşısındaki 11’e baktığımızda, bir kusur bulması gerçekten güç. Ömer Erdoğan’ın ön alanda baskı yapmayıp, savunmanın iki hattını birbirine yaklaştırmasıyla sarı lacivertliler oyun kurulumunda sorun yaşamadı ki kâğıt üzerinde en belirsiz yeri burasıydı.

Haberin Devamı

ÇABUK PASLARLA TEHLiKE

İsmail Kartal, Tadic’i kenarda oynattığı için eleştirilse de aslında Sırp yıldızın kenara hapsedildiğini söylemek güç. Ferdi, Fred, Dzeko ve Szymanski’nin tümü zaman zaman kendilerini sol tarafa attılar. Bu varyasyonlar kısa paslarla tehlikeli olmayı da başardı. 14. dakikada Tadic-Dzeko-Fred-Szymanski bağlantısı. 27’de Tadic-Szymanski-Dzeko hücumu. 30’da Fred-Szymanski-Dzeko-Fred kombinasyonu çabuk paslarla tehlike yarattı.

iRFAN CAN KAHVECi SEViYE ATLADI

Yukarıda ismini saymadığım tek adam, İrfan Can Kahveci ise golü bulan isim oldu. İrfan Can’daki İsmail Kartal dokunuşu önemli. Kahveci, topu ayağına istemeyi bırakıp, topun geleceği noktaya koşmaya başlamasıyla birlikte seviye atladı. Maribor maçında onu ıslıklayanları her maç biraz daha utandırmaya devam ediyor.

İkinci yarının ilk 15 dakikası, aynı Nordsjaelland maçındaki gibi biraz zor geçti Fenerbahçe için. Alanyaspor %70’lere varan topla oynamaya ulaştı. Sonrasında duran toplar ile başlayarak oyunu tekrar rakip kale önüne taşıyan sarı lacivertliler, hafta içindeki gibi çok da zorlanmadan galibiyete uzanmayı bildi.

İsmail Kartal için iyi başlamak önemliydi ancak sanırım kendisi ve teknik ekibi hariç kimse, resmi maçlarda 12’de 12 beklemiyordu. Bu güçlü başlangıç, çıkabilecek çatlak sesleri sezon başından bitirmenin yanında camiayı kenetleme açısından da sezonun gidişatında önemli bir yere sahip.