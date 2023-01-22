Canlı anlatım: Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı

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Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
ALANYASPOR 2-2 FATİH KARAGÜMRÜK
Goller: 6' Umut Güneş, 59 ve 79' Borini, 83' Cavaleiro
İlk yarı bitti
İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Efkan, Balkovec, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya.
ALANYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.