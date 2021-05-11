Alanyaspor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son üç Süper Lig maçında gol atamayan Alanyaspor, lig tarihinde daha uzun bir kuraklığı sadece bir kez yaşadı. Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan BB Erzurumspor, bu galibiyetleri alırken rakip filelere üçer gol gönderdi. Erzurum ekibinin son altı dış saha maçında da karşılıklı goller atıldı. Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç maçı kazanamayan Alanyaspor, daha önceki iki karşılaşmada puan kaybetmemiş ve gol yememişti. Süper Lig'de attığı son 16 golün dokuzunu kafayla bulan Alanyaspor, önceki 39 golün sadece üçünü bu şekilde kaydedebilmişti.

Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden ve bu sezon toplamda yedi gole ulaşan Mustafa Pektemek, rakip filelere daha fazla golü en son 2011/12 sezonunda Beşiktaş formasıyla gönderdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta BB Erzurumspor filelerini havalandıran Emrah Başsan, Süper Lig kariyerinde sadece iki rakibine sezonun her iki yarısında da gol atmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin tamamını oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydeden oyuncular arasında rakip fileleri en fazla havalandıran iki isimden biri Oltan Karakullukçu.

ALANYASPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor BB Erzurumspor maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.