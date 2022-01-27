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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan transfer açıklaması

#Transfer#Hasan Çavuşoğlu#Alanyaspor
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlundan transfer açıklaması

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Şu anda bekliyoruz. Belirlediğimiz acil bir transfer yok ama en iyisini yapmak için çalışmalarımız var” dedi.

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Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavusoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ve Yönetim Kurulu Üyesi Eray Erdem, Genel Sekreter Mevlüt Görücü düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun da yer aldı.

“Birlikte hareket edeceğiz”

Kulübün çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Hasan Çavusoğlu, Alanya basınının Alanyaspor'a her zaman destek verdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Aytemiz Alanyaspor'un sorunlarını birlikte çözmek için sizlerle birlikte hareket edeceğiz" dedi.

“Acil bir transfer yok”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Ligde 3. sırada bulunmamız bizim için çok güzel bir durum. Sıralama her hafta değişebilir. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Avrupa kupasında her takım oynamak ister. Biz de çok istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Şu anda bekliyoruz. Belirlediğimiz acil bir transfer yok ama en iyisini yapmak için çalışmalarımız var. Takımımızda gol atabilen birçok futbolcumuz var. Performansı yükselen oyuncularımız da gol katkısı veriyor. Yeni teknik ekibimizle birlikte takımımız biraz daha canlandı. Sadece santrfor gol atacak diye bir durum yok ama tabii ki her takımın santrforu olmalı" diye konuştu.

Gaye Coşkun: “Alanya’dan beklentiler var”

Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ise, “Alanya'da spor medyasını buluşturan kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Başkanımızın konuşmalarından üzerimize düşen notlarımızı aldık. Yönetim kurulumuz ve futbolcularımız ellerinden geleni yapıyor. Alanya'dan ve medyadan beklentiler var. Medya olarak öncelikle Aytemiz Alanyaspor markasına, toplamda da Alanya'mızın markasının faydasına katkıda bulunmak için göreve hazırız. Alanya'yı da göreve davet ediyorum. Zorlukların hangi şartlarda aşıldığını bazen göremiyoruz. Skorun arka planında da desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlayalım. Bir gazeteci olarak Alanya'yı yönetenlerden isteğim budur. Biz göreve hazırız. Başkanımıza ve yönetim kuruluna tekrar kolay gelsin” ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Hasan Çavuşoğlu#Alanyaspor

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