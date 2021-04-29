Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: 'Galibiyet parası önemli'

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Son dönemdeki tartışmalara değinen Çavuşoğlu, "Herkes bir yerlere yamanmak istiyor, eleştiriler oluyor. Bunlar bitmez. Türk futbolunda en büyük handikapımız budur. Herkes kazanmak için, herkes para kazanmak için oynar. Bir galibiyet parası önemli, futbolcuların primi önemli" dedi.

'OYUN DİRENCİMİZ ARTTI'

Hasan Çavuşoğlu sözlerini, "Şampiyon olmaya oynayan bir Fenerbahçe, 4.'lük, 5'lik kovalayan bir Alanyaspor. Atmosfer güzeldi, güzel bir maç oldu. 3 tane topumuz direkten döndü, kısmet olmadı. Rakip 1 kişi eksik kalınca oyun direncimiz arttı" ifadeleriyle tamamladı.