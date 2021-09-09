MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu: Daha kaliteli bir takıma sahibiz
GeriFutbol Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu: Daha kaliteli bir takıma sahibiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu: Daha kaliteli bir takıma sahibiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu: Daha kaliteli bir takıma sahibiz

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerle geçen yıldan daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yeni transfer Chidozie Awaziem için düzenlenen imza törenin ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Alanyaspor'un bu sezon gelen ve giden futbolcularla büyük bir değişim geçirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Futbolcular satacaksınız, kiralık oyuncular var, geri gidecek, süresi bitenler daha büyük bir kulübe gitmek için sözleşme imzalamak istemeyecek. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ama ben sahip olduğumuz futbolcularla geçen ve bir önceki yıla göre daha kaliteli ve daha zengin bir kulübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu değişimin ardından Alanyaspor'da futbolcuların birbirine uyum sağlaması için zamana gerek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Şimdilik tek sorun, oyuncuların birbirlerine uyum sağlaması. Onu da en kısa zamanda çalışmalarını sürdüren teknik heyetimiz sağlayacak. Bu onların görevi. En kısa sürede bunu da sağlayacaklar. Kaliteli futbolcuların en kısa sürede iyi oyunu sahaya yansıtacaklarını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu: Daha kaliteli bir takıma sahibiz

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi