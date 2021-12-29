Alanyaspor 5-0 Mardin 1969 Spor (Maçın özeti)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Aytemiz Alanyaspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor 5-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 17, 30 ve 48. dakikalarda Khuoma Babacar, 33. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 53. dakikada Oğuz Aydın attı.
Babacar, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.
Oyuncu değişiklik hakkını dolduran Alanyaspor'da sakatlanan Oğuz Aydın 82. dakikada kenara geldi. Akdeniz ekibi maçı 10 kişiyle tamamladı.
Bu sonuçla Alanyaspor kupada son 16 turuna adını yazdırdı. Mardin 1969 Spor'un kupa yürüyüşü ise sona erdi.
ALANYASPOR 5-0 MARDİN 1969 SPOR
GOL: 17' Babacar, 30' Babacar, 34' Emre Akbaba (P), 48' Babacar, 53' Oğuz
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Ahmet, Efkan, Ahmet, Candeias, Emre, Oğuz, Babacar
Mardin 1969 Spor: Mehmet Salih, Hebat, Rıdvan, Alparslan, Eren, Abdulkerim, Kağan, Ömürcan, Sercan, Nimet, Özgür