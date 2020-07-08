Alanyaspor 4-1 Galatasaray

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Süper Lig'de 31. haftada Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 45+3. dakikalarda Cisse, 89. dakikada Bakasetas, 90+5. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 45+4. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve sarı-kırmızılılar 52 puanda kaldı.Alanyaspor'un puanı 51 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45 3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45 4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

50. dakikada Belhanda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

59. dakikada Ömer Bayram'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray'da Adem Büyük topu ağlara gönderdi ama öncesinde ofsayta yakalandığı için gol geçerli sayılmadı.

80. dakikada Galatasaray'da bir anda ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu ağları havalandırdı

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Adem