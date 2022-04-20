Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Alanyaspor 1-2 Sivasspor (Maçın özeti ve golleri)

#Türkiye Kupası#Sivasspor#Alanyaspor
Alanyaspor 1-2 Sivasspor (Maçın özeti ve golleri)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor-Sivasspor maçından en özel fotoğraflarAlanyaspor-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar
Alanyaspor-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı.

Alanya'da oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Emre Akbaba ile öne geçen ev sahibi ekip, 32. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Mücadelenin 59. dakikasında Yatabare kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bırakırken son sözü 90+2. dakikada Kerem Atakan söyledi.

Rövanş maçı 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatasında Alanyaspor, ceza sahası içinde çift vuruş kazandı. Umut Güneş’in pasında Emre Akbaba topu filelerle buluşturdu. 1-0

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattaan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak kontrol etti

Haberin Devamı

32. dakikada Fajr’ın sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada sol çizgi üzerinden ceza sahası içine giren Borja’nın pası Sivassporlu Aapindangoye çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Vural son anda kurtardı.

57. dakikada sağ kanattan son çizgiden ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın pasında Eduardo’nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmak ucuyla kornere çeldi.

59. dakikada Yatabare, Emre Akbaba’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Yatabare kartın ardından hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Efecan Karaca’nın köşe atışında ceza sahası içinde Awaziem’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Juanfran’ın ortasında defanstan dönen topa Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen direğe çarparak kornere çıktı.

90+2. dakikada orta sahada başlayan Sivasspor kontratağında ceza sahası yayına kadar sokulan Faycal’ın pasında geriden gelen Atakan Kesgin ceza yayından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Sivasspor#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın