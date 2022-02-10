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Alanyaspor 1 - 1 Adana Demirspor (Penaltılar: 4-2)

#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor#Adana Demirspor
Alanyaspor 1 - 1 Adana Demirspor (Penaltılar: 4-2)

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta kazanan, penaltı atışları sonrası 4-2'lik üstünlük kuran Alanyaspor oldu.

Alanyaspor - Adanaspor maçından fotoğraflar...Alanyaspor - Adanaspor maçından fotoğraflar...
Alanyaspor - Adanaspor maçından fotoğraflar...

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor, Adana Demirspor'u sahasında ağırladı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta gülen taraf, penaltı atışları sonucu rakibini 4-2 yenen Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'un golü, 22. dakikada Eduardo'dan geldi. Adana Demirspor'un bu gole yanıtı, 39. dakikada Erhun'la geldi.

Alanyaspor'da Efkan, 105. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Oğuz Aydın’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Wilson Eduardo’nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.
18. dakikada Umut Güneş’in ortasında ceza sahası içinde Aweziem’in kafa vuruşu kale direğinin üzerinden az farkla dışarı gitti.
22. dakikada Borja’nın yerden ortası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Akintola’nın ortasında top ceza sahası içerisinde Borja’nın eline değmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından var incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.
38. dakikada Akintola sol kanattan rakiplerini geçerek taşıdığı topu Erhun Öztümer’le buluşturdu. Erhun'un şutuyla meşin yuvarlak, önce üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

İKİNCİ YARI

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54. dakikada sağ kanatta topu alan Yunus Akgün’ün sert şutunu kaleci Marafona iki hamlede kontrol etti.
67. dakikada Emre Akbaba’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın sert şutunu, kaleci Vedat kornere çeldi.
74. dakikada sol kanatta ceza sahası çizgisi yakınlarına kazanılan serbest vuruşta Vargas’ın vuruşuyla top az farkla auta çıktı.
76. dakikada sğ kanatta topla buluşan Assombalonga’nın sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.
99. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Eduardo’nun ceza sahası dışından vurduğu plase vuruşunda top direkten döndü.
105+1. dakikada ceza sahası içinde Vargas topa elle müdahale edince hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Efkan'ın şutunda kaleci Vedat gole izin vermedi.


Stat: Alanya Bahçeşehir
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Tuna xx, Cemil Tunç xx, Hüseyin Göçek xx
Alanyaspor: Marafona xx, Awaziem xx (Emre Akbaba dk. 62 xx), Milunovic xx, Mevjla xx (Fatih Aksoy dk. 62 xx), Tayfur Bingöl xx (Furkan Bayır dk. 113 xx), Fer xx (Novais dk. 62 xx), Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx (Candeias dk. 46 xx), Borja xx, Eduardo xxx, Oğuz Aydın xx (Efkan Bekiroğlu dk. 91 xx)
Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, Tayip Sanuç xx (Semih Gürler dk. 117 xx), Samet Akaydın xx, Svensson xx, Alper Uludağ xx (Kaan Kanak dk. 74 xx), Sinan Kurt xx (Djokovic dk. 96 xx), Yunus Akgün xx (Vargas dk. 64 xx), Erhun Öztümer xxx (Castro dk.74 xx), Stambouli xx (Gökhan İnler dk. 63 xx), Assombalonga xx, Akintola xx
Goller: Wilson Eduardo (dk. 22) (Alanyaspor), Erhun Öztümer (dk. 38) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Tayyip Sanuç, Candeias, Fatih Aksoy, Umut Güneş

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#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor#Adana Demirspor

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