Al Nassr'da Talisca atıyor, Ronaldo 'şimdilik' bakıyor! Lige damga vurdu, herkes bunu konuşuyor...

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Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr ile Al-İttifak karşı karşıya geldi. King Saud University Stadium'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Al-Nassr oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo ise ilk lig maçında takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor. Ronaldo, Suudi Arabistan'da bir sonraki maçına 3 Şubat'ta Al Fateh deplasmanında çıkacak.

İLK LİG MAÇINDA BEKLENENİ VEREMEDİ

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Yaklaşık 25 bin kişinin tribünden izlediği maçta 40 kez topla buluşan Cristiano Ronaldo, 26 pasının 23'ünde isabet sağladı ve %86 pas oranıyla oynadı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 1'inden galip ayrılan 37 yaşındaki yıldız, 1 hava topu mücadelesine ise rakibine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmada 8 top kaybı yapan dünyaca ünlü isim, çektiği iki şutun yalnızca birinde kaleyi bulabildi. 1 kez de ofsayta düşen Cristiano Ronaldo, bir kez de faul yaptı.

TALISCA ATIYOR, RONALDO 'ŞİMDİLİK' BAKIYOR

Al-Nassr'ın önemli hücum silahları arasında bulunan Anderson Talisca oldukça formda bir grafik çiziyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 12 resmi maçta 12 kez fileleri sarsmayı başardı. Yetenekli oyuncu, gol atamadığı 2 mücadelede ise kadroda yer almıyordu.

FORVETLERİ SOLLADI, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Anderson Talisca, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi gol krallığı sıralamasında 12 golle zirvede yer alıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun en yakın rakibi forvet Abderrazak Hamdallah'ın ise 9 golü bulunuyor.

GOLE BİRLİKTE SEVİNDİLER, OĞLU RONALDO HAYRANI

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Al-İttifak karşısında Anderson Talisca'nın attığı golün ardından Brezilyalı ismi ilk kutlayan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli futbolcu ve meslektaşının gol sevinci sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Öte yandan Anderson Talisca'nın oğlu Samuel, büyük bir Cristiano Ronaldo hayranı. Minik Samuel, Al Nassr soyunma odasında Ronaldo'nun meşhur 'Siu' sevincini taklit etmiş ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

CEZASINDAN DOLAYI OYNAYAMADI

Al Nassr'ın tarihi transferi Cristiano Ronaldo, hem bürokratik engellerden dolayı hem de İngiltere Futbol Federasyonundan aldığı ceza nedeniyle transfer olduktan sonraki ilk iki lig maçında süre alamamıştı.

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İLK SINAVINDA MESSI İLE RAKİP OLMUŞTU

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kariyerindeki ilk maçına ezeli rakibi Lionel Messi karşısında çıkmıştı. Gösteri maçında AL Nassr ile Al Hilal karması, Fransız devi PSG ile karşılaşmıştı. Cristiano Ronaldo'nun 2, Lionel Messi'nin de 1 gol attığı tarihi müsabakayı 5-4 PSG kazanmıştı.

OYUNDAN ÇIKINCA İZLENMELER DÜŞTÜ

Al Nassr/Al Hilal Karması'nda iki gol atan Cristiano Ronaldo, 61. dakikada yerini Matheus Pereira'ya bıraktı. Aynı anda 62. dakika itibariyle de PSG'nin yıldızları Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar kenara geldiler.

Fransız kulübü karşılaşmayı aynı zamanda resmi Youtube yayını üzerinden de canlı olarak yayınladı. Mücadele, Youtube'da büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Karşılaşmanın 60. dakikasında PSG'de Lionel Messi, Riyad All Star'da ise Cristiano Ronaldo oyundan çıktı.

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İşte bu dakikadan sonra PSG'nin Youtube canlı yayını aynı anda 350 binden fazla izleyici kaybetti. Binlerce insan iki süperstarın oyundan çıkmasının ardından yayını kapattı.



İşte Talisca'nın attığı gol: