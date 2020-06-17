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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Akhisarspor'un güveni tam

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Akhisarspor'un güveni tam
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TFF 1. Lig'de 3 aylık ara sonrası pazar günü Altay'la oynayacağı Ege derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, deplasmanda son maçlardaki performansına güveniyor.

Akigo, sezona koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce çıktığı son 3 deplasman maçını da kazandı. Gurbette lider Hatayspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1 ve yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u 3-2 yenen yeşil-siyahlılar, son deplasman mağlubiyetini 2 Şubat'ta teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki ilk maçta Altınordu'dan aldı.

Maçın salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak olması da deplasman takımı Akhisar'da avantaj olarak görülüyor. Ligde 7'nci sırada bulunan rakibini yendiği takdirde aradaki farkı 5 puana çıkaracak Akhisarspor, kalan 5 hafta öncesi Play-Off hattında büyük avantaj elde edecek.

Akhisarsporun güveni tam

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