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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Akhisarspor’da taraftarları dağılma korkusu sardı!

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Akhisarspor’da taraftarları dağılma korkusu sardı!
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TFF 1’inci Lig’de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının içinden çıkamayınca sezona sayılı günler kala olağanüstü kongre kararı alan Akhisarspor’da taraftarlar takımın dağılmasının korkusunu yaşıyor

Daha önce geçen sezondan 7 as futbolcunun gittiği, yüksek ücretleri nedeniyle kulüp bulmaları istenen Cikalleshi ve Rotman’ın da arayışta olduğu yeşil-siyahlılarda daha önce prensipte anlaşılan Cocalic, Altay’la flörtte.

Mevcut kadroya geçen sezondan kalıp pazarlıklarla 3 milyon 290 bin TL’ye indirilen alacakları halen ödenemezken birçok futbolcunun arayış içinde olduğu öğrenildi.

Eski yabancı futbolcuları Emnes, Grbic, Bokila ve Henrique’ye olan 1.7 milyon Euro kesinleşmiş borcu nedeniyle FIFA kanalıyla transfer yasaklısı olan Akhisar, takımda kopmalar sürerse takviye de yapamayacak.

Akhisarspor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında 3’üncü Lig ekibi Somaspor’a evinde 1-0 yenildi.

Akhisarspor’da taraftarları dağılma korkusu sardı

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