Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku

Antrenmanda arka adalesinde yırtık meydana gelen tecrübeli orta saha oyuncusunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 36 yaşındaki Muhammet, Ege temsilcisinde bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maçta görev yaptı.

Yeşil-siyahlılarda arka adalesinde problem olan Bertuğ ve geçen hafta oynanan çift kale maçta sol el başparmağı çatlayan takımın en golcü isimlerinden Burhan ise forma giyebilecek.

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