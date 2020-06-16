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DHA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku

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Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku
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TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır hasret kaldığı sahalara pazar günü Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da Muhammet Reis sıkıntısı yaşanıyor.

Antrenmanda arka adalesinde yırtık meydana gelen tecrübeli orta saha oyuncusunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 36 yaşındaki Muhammet, Ege temsilcisinde bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maçta görev yaptı.

Yeşil-siyahlılarda arka adalesinde problem olan Bertuğ ve geçen hafta oynanan çift kale maçta sol el başparmağı çatlayan takımın en golcü isimlerinden Burhan ise forma giyebilecek.

Akhisarsporda Muhammet Reis şoku

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