Akhisarspor transfer yasağını kaldırıyor! Delarge ve Sissoko gündemde...

Eski futbolcularından Emnes, Bokila ve Henrique’ye olan kesinleşmiş 1.1 milyon Euro borcu nedeniyle geçen sezon devre arasından beri transfer yapamayan yeşil-siyahlılarda yasağı futbolcularla karşılıklı anlaşarak kaldırmak için sezon başında da girişim yapan Özbey ve kardeşlerinin futbolcularla pazarlığı sürdürdüğü öğrenildi.

Eski futbolculardan Grbic’in 650 bin Euro, Dany’nin 500 bin Euro alacak talebiyle yaptıkları şikayetlerin de FIFA’da görüşüldüğü Akhisar’da Özbey kardeşler şimdiden transfer edilecek futbolcularla ilgili de girişim yapıyor.

Akhisarspor’da ülkemizde daha önce Ankaraspor, Bursaspor ve Boluspor’da forma giyip Süper Lig’de 61 maçta 6, TFF 1’inci Lig’de 8 maçta 1 gol atan 30 yaşındaki Kongolu forvet Dzon Delarge, haftalardır takımla antrenmanlara çıkıyor.

Daha önce Eskişehirspor ve Konyaspor’da da oynayıp Süper Lig ekibi BŞB Erzurumspor’la sözleşmesini dün fesheden 29 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko’nu adı da Akhisar’la anılıyor.

Altyapı takviyeli kadrosu kalan takımda sezon başında 13 futbolcu ayrılmış, geçtiğimiz günlerde de Bjarnason ve Rotman sözleşmelerini feshetmişti.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...