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DHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Akhisarspor, Reha Erginer'le masaya oturdu

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Akhisarspor, Reha Erginer'le masaya oturdu
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TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off yarı finalinde elenen Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural'la yola devam etmeme kararı alan yönetim, Reha Erginer'e teklif sundu.

Reha Erginer'le uzun bir görüşme yapan Başkan Fatih Karabulut'un deneyimli teknik adamla imza aşamasına geldiği belirtildi. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek el sıkışması bekleniyor.

Kariyerinde Manisaspor, Boluspor, Balıkesirspor ve son olarak Denizlispor'u çalıştıran Manisalı 50 yaşındaki teknik adamın yeni sezonda yeşil-siyahlı takımın başında yer alması bekleniyor.

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