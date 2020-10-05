MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor başa döndü! Alt sıralardan kurtulamadı...
GeriFutbol Akhisarspor başa döndü! Alt sıralardan kurtulamadı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Akhisarspor başa döndü! Alt sıralardan kurtulamadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor başa döndü! Alt sıralardan kurtulamadı...
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de sezona kötü başladıktan sonra geçen hafta kendisi gibi transfer yasaklısı Balıkesirspor’u 2-0 yenerek moral bulan Akhisarspor, Yılport Samsunspor deplasmanından puan çıkaramayınca alt sıralardan kurtulamadı.

Yaz döneminde yasaklı kadrosundan 13 as futbolcunun ayrılmasıyla güç kaybedip mali ve idari krizlerle sarsılan Akhisar, sezona Tuzlaspor önündeki golsüz beraberlikle başladı.

İkinci haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanını 1-0 kaybeden yeşil-siyahlılar, mağlubiyetten çok aylardır paralarını alamayan futbolcuların maçın başında yaptığı protesto ve beraberinde Başkan Fatih Karabulut’un istifasıyla sarsıldı.

Gergin geçen haftanın ardından Balıkesirspor galibiyetiyle silkinen Ege temsilcisi 2’de 2 hedefiyle çıktığı deplasmanda Samsunspor’a tek golle yenilmekten kurtulamadı.

Akhisarspor, 4 maçta 4 puanla 11’inci sırada kaldı.

 

Akhisarspor başa döndü Alt sıralardan kurtulamadı...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle