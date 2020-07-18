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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü

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Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü
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TFF 1. Lig’in 34. ve son haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 4-3 mağlup etti

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 46 Eray Ataseven), Kadir Keleş, Rotman (Dk. 62 Muhammet Reis), Ali Kaan Güneren, Burhan Eşer, Ergin Keleş (Dk.46 Ertuğ Bayar), Erhan Çelenk (Dk. 46 Musa Nizam), Cikalleshi (Dk. 46 Hadzic)

Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut (Dk. 77 Mendy), Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 67 Madinda), Uğur Utlu, Diabang, Cem Ekinci (Dk. 88 Devrim Taşkaya), Süleyman Olgun, Kone (Dk. 88 Abdulkadir Kuzey)

Goller: Dk. 17 ve 32 Cem Ekinci, Dk. 39 Abdulkadir Korkut, Dk. 53 Soner Gönül, (Keçiörengücü), Dk. 46 Vrsajevic, Dk. 63 Hadzic, Dk. 83 Bertuğ
Bayar (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Kadir Keleş, Dk. 27 Rotman, Dk. 71 Eray Ataseven, (Akhisarspor), Dk. 30 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü

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