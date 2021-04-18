Akhisarspor 1 - 1 Altınordu (Maç özeti)

Spor Toto Akhisar Stadı’nda Altınordu’nun 8. dakikada genç forveti Enis Destan’la bulduğu gole ev sahibi 68. dakikada Delarge ile karşılık verdi. Akhisarspor’da Akwo Ayuk Taku, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından puanla tanışan Akhisarspor, puanını 26’ya çıkarsa da bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını azalttı. Altınordu ise galibiyet hasretini 3 maça çıkarmasına rağmen 53 puanla play-off hattındaki yerini korudu.

Maç öncesi teknik direktör Fırat Gül’ün ayrıldığı Akhisarspor’u sahaya Antrenör Muhammet Yılmaz çıkardı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serdar Diyadin, Mehmet Kapluhan

Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer (Dk. 61 Gökmen Aydoğdu), Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Lawal (Dk. 82 Onurcan Güler), Mert Özyıldırım, Ayuk, Delarge (Dk. 88 Berat Onur Pınar), Çekdar Orhan (Dk. 61 Sissoko)

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya, Furkan Çil, Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Emre Nefiz), Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Dk. 68 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek, Enis Destan (Dk. 68 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 8 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 68 Delarge (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Ayuk (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Doğukan Nelik (Akhisarspor), Dk. 39 Oğulcan Ülgün ve Ahmet İlhan Özek, Dk. 72 Kahraman Demirtaş, Dk. 75 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

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