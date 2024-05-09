Ajdin Hasic'ten Beşiktaş, Sergen Yalçın ve Dzeko sözleri: Hayranım

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Sezon başında Beşiktaş’tan, Bosna Hersek Ligi ekiplerinden FK Sarajevo’ya kiralanan Ajdin Hasic, Bosna takımında gösterdiği performanstan gelecek hedeflerine, siyah-beyazlı takımda beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın’dan, Fenerbahçe’de forma giyen Dzeko ile Trabzonspor'da oynayan Visca'ya kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Bu sezonki başarımın sırrı, önceki sezonlara kıyasla neredeyse tüm maçları oynamış olmam”



Sarajevo’da çıktığı toplam 30 karşılaşmada 9 gol, 5 asiste imza atan Hasic, şu anki formundan ve istatistiklerinden memnun olduğumu söyledi. Hasic, “Ama sezon sonuna kadar daha da gelişmek istiyorum. Bu sezonki başarımın sırrı, önceki sezonlara kıyasla neredeyse tüm maçları oynamış olmamdır. Ayrıca önemli faktörlerden biri de sakatlanmadan oynamamdı” ifadelerini kullandı.

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