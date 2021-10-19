Ajax 4 - 0 Borussia Dortmund (Maç özeti)

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri Ajax ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Amsterdam Arena'da oynanan mücadelede gülen taraf, 4-0'lık skorla Ajax oldu.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Dusan Tadic, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastian Haller kaydetti.

Bu sonuçla Ajax, grupta 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükselterek üst tura yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Borussia Dortmund ise gruptaki ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.