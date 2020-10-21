Ajax 0-1 Liverpool(Maçın özeti)
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Liverpool, Ajax'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Tagliafico kendi kalesine kaydetti.
Ajax ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 35. dakikasında Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Liverpool, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Turnuvaya galibiyetle başlayan Liverpool, ikinci maçında Midtjylland'ı konuk edecek. Ajax ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.
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