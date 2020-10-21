MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAjax 0-1 Liverpool(Maçın özeti)
GeriSpor Ajax 0-1 Liverpool(Maçın özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 21.10.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

Ajax 0-1 Liverpool(Maçın özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ajax 0-1 Liverpool(Maçın özeti)
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Liverpool, Ajax'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Tagliafico kendi kalesine kaydetti.

Ajax ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Liverpool, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Liverpool, ikinci maçında Midtjylland'ı konuk edecek. Ajax ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle