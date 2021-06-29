AIBA, boksörlere adil mücadele ve reform garantisi verdi

Duyuru AIBA Başkanı Umar Kremlev tarafından İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşen bir basın toplantısında yapıldı ve AIBA'nın yönetim, finansal bütünlük ve spor bütünlüğünde en yüksek standartları korumak için attığı son adımları gösterdi.

Şu anda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) denetim reformuna liderlik eden Profesör Ulrich Haas, hukuk ve denetim uzmanlarından oluşan bağımsız bir Denetim Reformu Grubu’na başkanlık edecek. Grup, AIBA'nın mevcut yönetişim yapılarını gözden geçirecek, bu yapıları uluslararası en iyi uygulamalara göre değerlendirecek ve daha fazla iyileştirme için somut öneriler yayımlayacak. Bu arada AIBA, federasyonun mali durumunun bağımsız ve tam kapsamlı denetimini yürütmek için büyük muhasebe şirketlerinden biriyle anlaşmayı da sonuçlandırma sürecindedir.

AIBA Başkanı Kremlev, konuşmasında, “AIBA başkanı seçildiğinde söz verdiğim gibi, AIBA dünya çapındaki boksörler için sıcak, güçlü ve istikrarlı bir yuva olmaya çalışıyor. Bizi en yüksek yönetişim ve sporda dürüstlük standartlarına yönlendirmeleri için en iyi bağımsız uzmanları atadık. Gazprom'un sponsorluğunda, daha fazla ticari destekle birlikte organizasyonumuz için finansal istikrarı da sağladık. Ama burada durmayacağız. Tüm bunlar, boksörlerin geleceklerinden emin olabilmeleri, adil yargılama ve mücadeleleri için finansal bir ödül alabilmeleri için sunduğumuz büyük değişimin bir parçası olarak bir araya geliyor” dedi.



AIBA’nın duyuruları, Profesör Richard McLaren'in Rio 2016 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasındaki hakemlik ve yargılama konularına ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere atanmasının ardından geldi. Basın toplantısına görüntülü olarak katılan Profesör McLaren, soruşturmasındaki görevini açıkladı ve ihbarcıları, endişelerin araştırılmaya başlayabilmesi için doğrudan soruşturma grubuyla iletişime geçmeye teşvik etti.

Profesyonel boksta iki kez AIBA Dünya ve dünya şampiyonluğu bulunan AIBA Genel Sekreteri István Kovács ise, konuyla ilgili olarak “Boksörler, adil mücadele hakkını ve emeklerinin karşılığını maddi olarak sağlayacak bu tür reformları uzun zamandır bekliyorlardı. Bağımsız uzmanlarımızdan gelen tavsiyeleri hayata geçirmenin yanı sıra, bir dizi başka iyileştirme yapmak için de çalışıyoruz; şeffaflığımızı artırmaktan ve politikalarımız hakkında daha fazla bilgiyi kamuya açık hale getirmekten, canlı skor ve diğer girişimler yoluyla sporda dürüstlüğü nasıl iyileştirebileceğimize kadar birçok konu üzerinde çalışıyoruz. Boksörlere hak ettikleri sporu vermek için gereken değişiklikleri yapmaktan çekinmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

AIBA'nın boksörlere adil mücadele sağlama taahhüdü, Lozan'da birden fazla dünya şampiyonluğu bulunan Roy Jones Jr'ın varlığıyla daha da vurgulandı. Altı kez AIBA Dünya Şampiyonu olan Mary Kom, iki kez AIBA

Dünya Şampiyonu olan Roberto Cammarelle ve 2018 Alman boks şampiyonu Zeina Nassar da dahil olmak üzere geçmiş ve şimdiki dünya çapındaki boksörler de basın toplantısına katıldı.

AIBA'nın ana hedefi, tüm dünyadaki boksörler için güvenilir bir yuva olmaktır.