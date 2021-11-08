AIBA, Boks Dürüstlük Birimi kuruyor

Haberin Devamı

Uluslararası Boks Birliği (AIBA), Dünya Boks Şampiyonası sırasında Belgrad'da düzenlenen toplantıların ardından, birlikte ele alındığında sporun yönetimi için çok önemli ilerlemeyi temsil eden reformları duyurdu. Bağımsız bir Boks Dürüstlük Birimi’nin oluşturulmasını da içeren öneriler, Profesör Ulrich Haas'ın başkanlığını yaptığı bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilen öncelikli tavsiyelere dayanıyordu.

AIBA Başkanı Umar Kremlev, “AIBA çok uzun bir süre boyunca, yönetim ve sporda dürüstlük konularında köşeye sıkışmıştı. Yönetimdeki en iyi uygulamalara doğru gerçek ilerlemeyi ve adil dövüşlerin sunulmasını sağlayan yeni reform kültürümüzle bunun değişmesinden gurur duyuyorum. Belgrad'da dünyanın en iyi boksörleriyle çevrili olmak, sporumuzun liderliğinin elinden gelenin en iyisini yapması için doğru bir şey. AIBA geçmişin sorunlarını kabul etti. Bize rehberlik etmesi için bağımsız uzmanlar getirdik ve şimdi geleceği cesurca kucaklamalıyız” dedi.

Rekabetteki manipülasyon, suistimal, taciz, adayların uygunluk kontrolü ve diğer sorunları ele alma yetkisine sahip olacak bağımsız bir Boks Dürüstlük Birimi'nin kurulması için alınan kararlar prensipte onaylandı. Bu birim için planlar artık ilerleyecek ve 2022 yılının ikinci çeyreğinde beklenen AIBA Seçimli Kongresi'nde nihai onay için operasyona hazır hale gelecek.

Haberin Devamı

AIBA Yönetim Kurulu'nun yapısı ve boyutunun önemli ölçüde değişmesine ilişkin teklifler, gelecek yıl yapılacak seçimlerde yürürlüğe girmek üzere 12 Aralık'ta AIBA Kongresi'ne sunulacak. Adaylar için gelişmiş uygunluk kontrolleri de uygulanacak. Bağımsız Yönetim Reformu Grubu’nun nihai raporunu kasım ayı içinde sunmasının ardından, AIBA Yönetim Kurulu tarafından daha fazla tavsiyenin dikkate alınması bekleniyor.

Yönetim Reformu Grup Başkanı Prof. Ulrich Haas konuyla ilgili olarak, “En önemli öncelikler listesi, nihai raporumuzda önerilecek olan en acil önlemleri yansıtmaktadır. Rapor tamamlanma sürecindedir ve amacı AIBA'nın yönetimini önemli ölçüde iyileştirmektir. En önemli öncelikler listesi ve nihai rapor, Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonları Birliği (ASOIF) ve Sporda Yolsuzluğa Karşı Uluslararası Ortaklığı’nınkiler de (IPACS) dahil olmak üzere, en yüksek dürüstlük ve iyi yönetim seviyeleri için yaygın olarak kabul edilen kıyaslamalara dayanmaktadır. Tavsiyelerimizin etkili pratik uygulaması bağımsız bir güvenilirlikle dikkatle izlenmeliyken, AIBA'nın grubumuz tarafından önerilen önlemleri benimseme kararı kesinlikle gerçek ve olumlu değişim için bir temel oluşturabilir” şeklinde konuştu.

AIBA Dünya Boks Şampiyonası'ndaki hakemler ve jüriler de dahil olmak üzere görevliler, Profesör Richard McLaren ve ekibi tarafından arka plan kontrolleri ile yenilikçi teknolojiyi birleştirerek incelendi. AIBA, yetkilileri seçmek, atamak, eğitmek, test etmek ve atamak için kullanılan sistem ve süreçlerin bağımsız bir değerlendirmesini sağlamak üzere atanan PwC (PricewaterhouseCoopers) ile de iş birliği yaptı.

Haberin Devamı

Başkan Kremlev, “Boksörlerin ve herkesin AIBA'nın adil dövüşler ve iyi yönetim sunma becerisine güvenmelerini sağlaması konusunda yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Ve bu güvenin, geniş çapta güvenilen bağımsız uzmanlar tarafından sürekli değerlendirme gerektirebileceğini anlıyoruz. AIBA, bu tür değerlendirme ve denetimleri memnuniyetle karşılıyor. Daha fazla reformu benimseyip uygularken bağımsız gözlem ve değerlendirmeleri desteklemeye devam edeceğiz ve adil dövüşler sağlamamıza yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahip olan herkesi öne çıkıp Profesör McLaren ve ekibine bildirmeye teşvik ediyorum” dedi.