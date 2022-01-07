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Ahmet Sağat, Süper Lig'in radarında! 2 milyon TL...

#Menemenspor#Ahmet Sağat#Spor Toto 1. Lig
Ahmet Sağat, Süper Ligin radarında 2 milyon TL...

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak Nasadoge Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat'a birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

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Gurbetçi oyuncu için Süper Lig takımlarının da devreye girdiği, Onursal Başkan Tahir Şahin'in Ahmet için 2 milyon TL bonservis bedeli istediği vurgulandı.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında 18 lig maçına çıkıp 7 gol attı, 1 de asist yaptı.

Menemenspor, ara transfer döneminde amatörden keşfettiği Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a, Alhassan Adamu'yu ise Ankara Keçiörengücü'ne satmıştı.

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#Menemenspor#Ahmet Sağat#Spor Toto 1. Lig

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