Ahmet Nur Çebi’nin acı günü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Karabük’te tedavi gördüğü hastanede yaşlılık sebebiyle hayatını kaybeden kayınpederi Özdemir Yazıcı (88), toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.



Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kayınpederi Özdemir Yazıcı, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Özdemir Yazıcı için bugün Karabük merkezde bulunan Şirinevler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Nur Çebi ile babası Yaşar Kaptan Çebi, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yazıcı’nın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.