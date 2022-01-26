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Afrika Uluslar KupasÄ±'nda MÄ±sÄ±r çeyrek finale yükseldi

#Afrika#MÄ±sÄ±r#FildiÅŸi
Afrika Uluslar KupasÄ±nda MÄ±sÄ±r Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi

Kamerun'da dÃ¼zenlenen 2022 Afrika Uluslar KupasÄ± Son 16 Turu mÃ¼cadelesinde MÄ±sÄ±r, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 0-0 biten mÃ¼cadelede FildiÅŸi Sahili'ni seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 5-4 maÄŸlup ederek adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±.Â

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Afrika Uluslar KupasÄ± Son 16 Turu'nda FildiÅŸi Sahili ile MÄ±sÄ±r, Douala'daki Japoma StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 0-0 sona eren karÅŸÄ±laÅŸmada, seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geÃ§ildi. Seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda FildiÅŸi Sahili adÄ±na Eric Bailly penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±ndan yararlanamazken, Nicolas Pepe, Ibrahim Sangare, Maxwel Cornet ve Wilfried Zaha, aÄŸlarÄ± havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. MÄ±sÄ±r'da ise Zizo, El Solia, Omar Kamal, Mohamed Abdelmonem ve Mohamed Salah, penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole Ã§evirmeyi baÅŸardÄ±. Bu sonucun ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r, Ã§eyrek finalde Fas'Ä±n rakibi oldu.

FildiÅŸi Sahili'nde Adana Demirspor formasÄ± giyen Simon Deli 120 dakika sahada kalÄ±rken, Demir Grup Sivassporlu Max Gradel, 71inci dakikada yerini Wilfried Zaha'ya bÄ±raktÄ±. MÄ±sÄ±r'da ise Galatasaray formasÄ±nÄ± terleten Mostafa Mohamed, 90 dakika sahada kalÄ±rken uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ baÅŸlamadan yerini Mohamed Sherife bÄ±raktÄ±.

MOSTAFA MOHAMED'Ä°N DÃ–NÃœÅžÃœ GECÄ°KTÄ°

MÄ±sÄ±rÄ±n FildiÅŸi Sahili'ni eleyip Afrika Uluslar KupasÄ±'nda Ã§eyrek finale yÃ¼kselmesinin ardÄ±ndan Mostafa Mohamed'in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ de uzadÄ±. MÄ±sÄ±r'Ä±n Fas ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi Ã§eyrek final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 30 Ocak'ta oynanacaÄŸÄ±ndan dolayÄ± golcÃ¼ oyuncunun TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ en iyi ihtimalle 5 gÃ¼n daha ileriye sarkmÄ±ÅŸ oldu.Â 

Ã–te yandan FildiÅŸi Sahili'nin elenmesinden dolayÄ± Simon Deli ve Max Gradel'in takÄ±mlarÄ±na dÃ¶nmesi iÃ§in ortada bir engel kalmadÄ±.

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